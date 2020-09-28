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28 Eylül 2020 Pazartesi 10:07 | Son Güncelleme:

Yatırım yapacaklar dikkat: Altın fiyatları yönünü değiştirdi

Yatırım yapacaklar dikkat: Altın fiyatları yönünü değiştirdi

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatlarında durum değişti. Gram altın ve çeyrek altın yeni haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 455 TL'ye kadar gerileyen gram altın günün ilk saatlerinde 462 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 750 lira iken altının ons fiyatı ise 1859 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 455 TL'ye kadar gerileyen gram altın yönünü değiştirerek günün ilk saatlerinde 462 liradan işlem görüyor. Peki altındaki hareketlilik devam edecek mi? İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı yönünü değiştirdi. Güney dikey yönde başlayan gram altın an itibari ile 462 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, cumhuriyet altını ise 2,994 liradan işlem görüyor.

ALTININ ON FİYATI

Ons altın fiyatı 1859 seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA

Altın ve döviz yatırımcısı, ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin açıklanmasını bekliyor.

Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor.

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