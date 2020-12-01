Yatırım uzmanı Mobius'tan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin görünümü çok iyi

Yatırım gurusu olarak bilinen milyarder yatırımcı Mark Mobius, 2021 yılında gelişen piyasaların gelişmiş piyasalardan daha iyi performans göstermelerinin beklendiğini söyledi. Mobius, "Türkiye'nin önümüzdeki 1-2 yıl sonrası için görünümleri çok iyi." açıklamasını yaptı.

Sabah'ın haberine göre, milyarder yatırımcı Mark Mobius, 2021 yılında gelişen piyasaların gelişmiş piyasalardan daha iyi performans göstermelerinin beklendiğini ifade etti.

Gelecek yıl Covid19 aşılarının uygulanması ile karantina tedbirlerinin ortadan kalkacağını belirten Mobius, şunları kaydetti:

"Her ne kadar 2021 yılında herkese aşı yapılması zor olsa da aşının olması muhteşem bir psikolojik etki yapacak. 2021 ekonomik açıdan çok iyi geçecek."

Mobius, gelişen piyasalarda Çin ve Hindistan'ın şu an kendileri için öne çıktığını belirtirken, "Ancak başka ülkeler de var. Güney Kore ve Tayvan önemli. Türkiye ve Güney Afrika'nın gelecek 1-2 yıl sonrası için görünümleri çok iyi." ifadelerini kullandı.