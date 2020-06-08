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  3. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir, faiz oranı ne kadar? Yatırıma Destek kredisi şartları nelerdir?
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:55 | Son Güncelleme:

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir, faiz oranı ne kadar? Yatırıma Destek kredisi şartları nelerdir?

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir, faiz oranı ne kadar" Yatırıma Destek kredisi şartları nelerdir"

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi merak ediliyor. Bakan Berat Albayrak "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak." dedi. İşte detaylar...

Yatırıma Destek kredisi şartları nelerdir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi gündemde merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Berat Albayrak "“Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak." dedi. İşte merak edilenler..

YATIRIMA DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Bakan Berat Albayrak "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak." dedi.

YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ ŞARTLARI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını, bugün itibarıyla %7.75 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi olarak kullanıma sunduk.
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