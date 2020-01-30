Yatırım patlaması

Otomotiv sektörüne fren, otomasyon sistemi ve güvenlik teknolojileri üreten İsviçre Merkezli WABCO (Westinghouse Air Brake Company), Türkiye’deki ilk fabrikasının temelini attı. Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek fabrikanın temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünya standartlarına uygun ileri teknolojiyle üretim yaptıklarına dikkat çekerek, temeli atılan fabrikanın eko-sistemde güçlü bir şekilde yerini alacağını kaydetti.

210 BİN YENİ İSTİHDAM

Böyle yatırımların katlanarak çoğalması için var güçleriyle çalıştıklarını, temeli atılan fabrikanın da bölgesel teşviklerden yararlandığını belirten Varank, “Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019’da 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Uyguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, öngörülebilirliği daha da artırıyoruz. Uyguladığımız yapısal reformlar, uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor” diye konuştu.

AR-GE MERKEZİ ÇAĞRISI

Bakan Varank, 2020’nin kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlayacağı bir yıl olacağını vurgulayarak, “İşte bu sayede de istihdam oluşturan sağlıklı ve yüksek bir büyüme trendini yakalayacağız. Ülkemizi uzun vadeli üretken yatırımlarda küresel bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla önümüzdeki dönemde teşviklerimizi daha esnek bir yapıda kurgulayacağız” diye konuştu. Küresel şirketlerin Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerini yürütmelerini de arzuladıklarını anlatan Bakan Varank, WABCO’ya da Ar-Ge merkezi kurulması için çağrıda bulundu.

100 MİLYON DOLAR İHRACAT PLANLANIYOR

Varank, temeli atılan 20 milyon dolarlık bu yatırımın, zamanla 600 kişiye istihdam sağlayacağını ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapılacağını aktardı. Varank, üretim sürecindeki tüm alt komponentlerin de Türkiye’den tedarik edileceğini, fabrikanın ağustos ayında tamamlanacak ilk kısmının fren körüğü, hidrolik fren ve kompresörler için krank mili üreteceğini söyledi.

DEPREMZEDENİN KOSGEB BORCU YIL SONUNA ERTELENDİ

Elazığ ve Malatya depremine ilişkin desteklere de değinen Bakan Varank, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KOSGEB’in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz. KOSGEB’e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı’ndan yararlanıp bankalara borcu olan KOBİ’lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021 tarihine kadar öteliyoruz.”

'DÖRDÜNCÜ ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ' 9 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Bakan Varank, ayrıca ‘Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin 9 Şubat’ta İstanbul’dan hareketle başlayacağının da bilgisini verdi. Bu seneki seferi, yeni kurdukları TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapacaklarını aktaran Varank, seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanlarının yer alacağını kaydetti. Varank, “Nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir” diye konuştu.