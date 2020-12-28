Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Dijitalleşme konusunda ülkeler arasındaki rekabet kritik önem taşımakta

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Dergisi 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İş dünyası temsilcilerine seslenen Dağlıoğlu, Platin Dergisi tarafından gerçekleştirilen "Platin Global 100 Ödülleri” töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Zor şartlara rağmen düzenlenen tören için Platin Dergisi ve TürkMedya Grubunu tebrik eden Dağlıoğlu, "Atalarımızın ifade ettiği hali ile; marifet iltifata tabidir. Kişilerin ve kurumların başarılarının takdir edilmesi, bu kazanımların daha ileriye götürülmesi için bir motivasyon sağlar. İçinden geçtiğimiz zor şartlara rağmen bu töreni düzenledikleri için Platin Dergisini ve TürkMedya Grubunu özellikle tebrik ediyorum. 2017 yılından bu yana devam eden ödüllerin sürekliliğini pandemi şartlarında sağlamak ayrı bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

2020 yılı ödüllerinin temasının "dijitalleşme" olarak belirlendiğini hatırlatan Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayından bu yana hayatımızın her alanında dijital dünya ile daha yakın ilişki içerisindeyiz. İş toplantıları, çalışma hayatı, günlük alışverişlerimiz, iletişim kanallarımız başta olmak üzere her gün çevrimiçi dünyamız bir seviye daha büyümekte."

Dijitalleşmeye yatırım yapan ve bu dönüşümü sağlayabilen organizasyonların rakiplerini geride bıraktığını her alanda gözlemlediklerini aktaran Burak Dağlıoğlu, "İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bu dönüşümün daha da hızlandığını ve dijitalleşmede rekabetin arttığını hepimiz tecrübe ediyoruz." dedi.

Dijitalleşme konusunda ülkeler arasındaki rekabete dikkat çeken Dağlıoğlu, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin küresel rekabette hak ettiği konumda yer alması için tüm enerjileriyle çalıştıklarını kaydetti.

Uluslararası doğrudan yatırımların, sürdürülebilir kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini anımsatan Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası yatırımların faydalarına baktığımız zaman; ülkemize sermaye girişinin sağlanması, ülkemizde istihdam oluşturulması, Türkiye’nin bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlanarak ihracatının artırılması gibi maddeleri sayabiliriz. Bütün bu maddelere ek olarak, belki de en önemli faydası ise teknoloji transferi sağlanmasıdır."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, ülkeye kazandırılan yatırımlarda önceliği teknoloji odaklı olduğunu aktaran Dağlıoğlu, "Şu ana kadar hayata geçmesine vesile olduğumuz yatırımlar arasında; Türkiye’de teknoloji üretilmesini sağlayacak Ar-Ge ve tasarım merkezi projeleri, ülkemizdeki şirketlerin teknolojik dönüşümünü sağlayacak oyuncuların kazanılması, küresel tedarik zincirine entegrasyon içeren yatırımlar ve katma değeri yüksek üretim projeleri yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Her sektörün dijitalleşme sürecinden üzerine düşen payı almakta olduğunu ifade eden Burak Dağlıoğlu, tarım, gıda, otomotiv, makine, savunma, ilaç, medikal cihazlar, elektronik, enerji, lojistik, finans gibi tüm sektörlerde yüksek teknolojiye, dijitalleşmeye yönelik yatırımları hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de büyük başarı hikayeleri yazan teknoloji girişimlerine dikkat çeken Dağlıoğlu, "Dijitalleşen dünyada yeni oyuncular, “startup” olarak da isimlendirilen tekno girişimlerden oluşuyor. Ülkemizin jeostratejik konumu, reformlarla güçlendirilen liberal yatırım ortamı, genç nüfusu ve kamunun destekleriyle büyüyen teknoloji girişimleri ekosistemi dikkat çekmektedir. " dedi.

Türkiye’deki dijital teknoloji girişimlerinin yetkin işgücü, çevik iş modelleri ve ürettikleri ürün ve hizmetlerin küresel rekabet gücü geçtiğimiz 10 yılda kendini ispat ettiğini dile getiren Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji girişimcilerimizin sermayeye erişiminin sağlanması Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak önceliklerimiz arasındadır. Finansal teknolojiler, biyoteknoloji, e-mobilite, yaşambilimleri, bulut çözümleri, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi alanlarda çok başarılı girişimlerimizin olduğunun farkındayız. Uluslararası girişim sermayesi fonlarının ve son dönemde hızla büyüyen yurtiçi kaynaklı girişim sermayesi fonlarının teknoloji girişimcilerimiz ile buluşması için tüm gücümüzle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Girişim sermayesi yatırımları ve etki yatırımları başta olmak üzere, tüm finansal yaıtımlar için Yatırım Ofisinin bir referans noktası olarak hizmetine devam edeceğini anımsatan Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Sözlerime burada son verirken, dijitalleşme trendini başarıyla takip ederek ülkemizde değer üreten, ve bugün Platin Dergisi Ödüllerini kazanan firmaları tebrik ederim. Bu anlamlı konuyu kamuoyunun dikkatine taşıyan TürkMedya ailesine, Platin Dergisine ve 24 TV’ye tekrar şükranlarımı sunuyorum. Herkese sağlıklı günler diler, yılın bu son günleri vesilesiyle yeni yılınızı tebrik ederim."