Yatırım iştahında yeni rekor geldi

Pandemi nedeniyle ertelenen yatırımlar yeniden devreye giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayında toplam 22.5 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bin 200 teşvik belgesi düzenledi. Böylece haziranda 859 adetle kırılan aylık belge rekor temmuzda yenilendi. Temmuzda verilen söz konusu teşviklerle öngörülen istihdam 33 bin kişi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım iştahının temmuzda artmaya devam ettiğini belirterek “Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. 7 aylık dönemin yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz” dedi.

33 BNİ KİŞİYE İŞ



Varank’ın mesajında paylaştığı grafikte de temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Temmuz ayında düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu belgeler sayesinde 22,5 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor. Yapılacak yatırımların yüzde 57’si imalat, yüzde 21’i enerji, yüzde 14’ü hizmetlersektörlerinde.”

Temmuzda verilen teşviklerin ağırlığının komple yeni yatırım olması dikkaç çekti. Söz konusu teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makineye verilen teşvik 1.4 milyar lirada kaldı. Komple yeni yatırımlar arısında Platform Grup tarafından Şanlıurfa’ya kurulacak olan bisküvi ve kurabiye fabrikası ile Bursa’ya PMS Metal tarafından kurulacak olan batarya tutucu fabrikası da bulunuyor.

UPS’DEN YENİ ÜS



Yatırımlar arasında dünya devi UPS de bulunuyor. UPS İstanbul’a 181 milyon liraya yeni dağıtım üssü kuracak. Ayrıca yabancı sermayeli Elleair de Kocaeli’ne 391.7 milyon liraya çocuk bezi tesisi kuracak.

6 SEKTÖRDE İSTANBUL’A TEŞVİK GELDİ



Yatırım teşvik kararında yapılan değişikliklerde, ilçe bazında düzenlemelerin yanında önemli bir değişiklik de İstanbul için yapıldı. Birinci bölgede yer alan İstanbul’da yatırım teşviklerinde çeşitli kısıtlar bulunuyordu. Son yapılan değişiklikle, OECD sınıflamasına göre orta-yüksek teknolojili bazı sektörler İstanbul için teşvik kapsamına alındı.

OSB ŞARTI VAR



Buna göre, 5 milyon TL’den az olmayan ve organize sanayi ve endüstri bölgelerine yapılmak şartıyla, kimya sektörü, makine ve teçhizatı, elektrikli makine ve teçhizatı, motorlu kara taşıtları imalatı, demiryolu ve tramvay lokomotif ve vagonları, ulaşım araçları imalatı sektörleri İstanbul için teşvik kapsamına alındı.