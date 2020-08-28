Yastıkaltından konut için 90 milyar TL çıktı

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde son 2 ayda toplam 420 bin adet konut satılırken, sektör temsilcileri bu satışlar sayesinde yaklaşık 90 milyar liralık yastıkaltı tasarrufun reel sektöre aktarıldığını tahmin ediyor. Kamu bankalarının düşük oranlı kredi kampanyasıyla haziran ve temmuz aylarında konut sektöründe çifte rekor yaşanırken, bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi 2 ayda 47.5 milyar lira artışla 261.8 milyar liraya yükseldi.

2 AYDA 419 BİN SATIŞ



Konut kredi faiz oranları aylık düzeyde tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 0.64 seviyesine indirilirken, 250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörünün canlanmasına ve ertelenen taleplerin de gerçekleşmesine büyük katkı sağlandı. Haziranda 192 bin 12 adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı görüldü. Geçen ayda da 229 bin 357 adetle tüm zamanların en yüksek aylık konut satış rakamı elde edildi. Böylece iki aylık dönemde toplam 419 bin 369 adet konut satılmış oldu. 2019’da satılan 1.35 milyon adetlik konutun 3’te birinin sadece iki ayda satılması da önemli bir başarı alarak kayıtlara geçti.

KREDİ REKOR TAZELEDİ



Kamu bankalarının düşük maliyetli destekleri etkisini göstermeye devam ederken, ülke genelinde haziran ve temmuz aylarında kullanılan konut kredi tutarında rekor kırıldı. 1 Haziran-31 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 47.5 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 31 Temmuz itibarıyla 261 milyar 763 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonundan bu yana ise konut kredi bakiyesi 63.1 milyar lira artışla rekor tazeledi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, düşük faiz kampanyasında satılan konutlardan ipotekli olanların yüzde 85’inin, ipoteksiz olanların ise tamamının reel sektöre kaynak olarak aktarıldığını söyledi. Durbakayım, “Nakit olarak banka kredisi kullanılmadan satılan konutların büyük bir kısmının ödemesinin alternatif yatırım araçlarından geldiğini düşünüyoruz. Aslında döviz ve altın bozdurarak alınan konutlara cazip oranlı indirim, vergi muafiyeti gibi özel bir teşvik getirilirse bu tasarrufların ekonomiye kazandırılması hızlanabilir” ifadelerini kullandı.

HAREKETLİLİK YATIRIMLARA YANSIYACAK



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da, şunları kaydetti: “Ortalama konut kredi tutarı da 170 binlerden 220 binlere çıktı. Oluşan hareketlilik yatırımlara da yansıyacak. Eylül ayı itibarıyla yeni proje tanıtımları göreceğiz.”