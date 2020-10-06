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  • Yaşlı ve engelli ile evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldı
06 Ekim 2020 Salı 12:24 | Son Güncelleme:

Yaşlı ve engelli ile evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engelli ile evde bakım ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Bakan Selçuk, 2020 ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden yaralanan 531 bin engelli vatandaşa da toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi. Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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