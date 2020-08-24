Yaş çay üreticisinin ödemeleri başlıyor

Alim, yaş çay bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yarın aktarılmaya başlanacağını ifade ederek, üreticilerin hesaplanan yaş çay paralarını ilgili bankalardan 27 Ağustos Perşembe günü almaya başlayacağını, ödemelerin 31 Ağustos günü ise tamamlanacağını belirtti. Alim, ÇAYKUR’un düzenli olarak aldığı yaş çayın bedellerini bir sonraki ayın sonuna kadar ödediğini de sözlerine ekledi.