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  3. Yaş çay üreticisinin ödemeleri başlıyor
24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:52 | Son Güncelleme:

Yaş çay üreticisinin ödemeleri başlıyor

Yaş çay üreticisinin ödemeleri başlıyor

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan toplam 182 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 600 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Alim, yaş çay bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yarın aktarılmaya başlanacağını ifade ederek, üreticilerin hesaplanan yaş çay paralarını ilgili bankalardan 27 Ağustos Perşembe günü almaya başlayacağını, ödemelerin 31 Ağustos günü ise tamamlanacağını belirtti. Alim, ÇAYKUR’un düzenli olarak aldığı yaş çayın bedellerini bir sonraki ayın sonuna kadar ödediğini de sözlerine ekledi.    

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