Yarım asırlık marka yeniden doğuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetiminde olan Boydak Holding’in halı şirketi kurarak satın aldığı Gümüşsuyu Halı yeniden doğuyor. 1952 yılında kurularak, Türkiye’nin ilk makine halısını üreten marka, yeni yatırımlarla eski günlerine dönecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve Gümüşsuyu Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara katıldığı bir toplantıyla marka lansmanını gerçekleştiren Gümüşsuyu Halı, gelecek dönemde de halı sektörünün hayli güçlü çıkışlara sahne olacağının sinyallerini verdi.

TANITIM TURU BAŞLIYOR

Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara toplantıda yaptığı açıklamada “Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding’in güçlü teknolojik ve üretim alt yapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor. Grubumuz faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde lider markalar oluşturma amacı taşımaktadır, bu özelliğini halı sektöründe de Gümüşsuyu markasını zirveye taşıyarak ortaya koyacaktır. Hali hazırda asırlık marka olma yolunda, halı sektöründeki ilk aday olan Gümüşsuyu’nu 100. yılında hak ettiği seviyeye ulaştırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca, global bir marka olma yolunda da tüm çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu bağlamda, geçen hafta Gümüşsuyu olarak katıldığımız Çin’deki uluslararası halı fuarı bir başlangıç olmak üzere, 2020 yılında Almanya, İtalya, Çin başta olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilecek sektör fuarlarına katılarak marka bilinirliğimizi artırmak ve dünyada daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MODERN ÜRETİM

Üretim tesisleri ve satış kanalları hakkında da açıklamalar yapan Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara “Gümüşsuyu Halı dünya çapında 85 ülkede ve Türkiye’deki 1500’den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazası ile birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacak. Gümüşsuyu olarak, modern teknolojili tesislerimizde, yıllık 4.5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahibiz. Kendi bünyemizde bulunan tasarım ekibimiz ve iplik üretiminden sevkiyata kadar uzanan entegre tesisimiz sayesinde tüketicilerimize inovatif özelliklere sahip halılar sunacağız” dedi.

BİLİMSEL VE İNOVATİF ÜRETİM HEDEFLENİYOR

İnovasyon konusunda da Gümüşsuyu Halı ile ilgili çalışmalarını anlatan Dr. Kara şu ifadeleri kullandı: “Markamızın farklılaşması adına çok değer verdiğimiz, günümüzde her ürün grubunda olması gerektiğini düşündüğümüz inovasyonu halı ile buluşturuyoruz. Bilimsel ve inovatif bir proje ile Ar-Ge ekiplerimiz ve Almanya’daki uzmanlar tarafından geliştirildi. Gümüşsuyu Therapist Halı; doğal mineral bazlı olması dolayısıyla refleksolojik etkiye sahip. Ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor. Therapist, sinir sistemini dengelemeye yardımcı oluyor.”

(Star)