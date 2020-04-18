Yardım TIR'ları yollarda

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: TİM adına 100 bin litre dezenfektan teslimatı yapan birlik, sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Plastik Sanayicileri Derneği işbirliğiyle 110 bin sağlık siperi üretmeye başlayan İKMİB, ilk aşamada 20 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Fater Temizlik Ürünleri: Sağlık Bakanlığı’na 40 bin litre ACE çamaşır suyu bağışladı. İlk etapta 6 kamyon ACE çamaşır suyu, Kocaeli, Bilecik ve Düzce’deki hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Çalık Holding: Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. İlk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlanacak, teslimatlar başladı.

Eroğlu Holding: 2 milyon TL bağışta bulundu.

Banvit: Ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere 40 ton beyaz et bağışı yaptı.

İşbir Yatak: Sağlık personellerine ilişkin başlattığı uyku ürünleri desteği, hijyenik yastıklarla devam ediyor. İşbir CEO’su Metin Gültepe “Binlerce yastığı hastanelere sevk etmeye başladık” diye konuştu.

10 MİLYON LİRA VE 50 BİN KOLİ GIDA YOLLADI



Bayburt Grup: Kampanyaya 10 milyon 69 bin 69 lira destek sağlandı. Bayburt’un plaka kodu olan ‘69’un bağışa küsürat olarak eklendiği belirtilirken, 50 bin koli gıda yardımının da Ankara, Amasya, Bayburt, İzmir, Rize, Sivas, Trabzon’daki ihtiyaç sahipleri için dün yola çıkarıldığı duyuruldu.