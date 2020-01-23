Yap-işlet-devret modeli meyvesini verdi! 64 milyar dolarlık kar

Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) modeliyle dünyada parmakla gösterilen, Avrupa’nın ise en büyük pazarına sahip olan Türkiye, bugüne kadar 242 tarihi projeyi, devlet bütçesine yük olmadan KÖİ yönetimiyle hayata geçirdi.

Finansal kaynak kullanmadan hem hizmet üreten hem de ülkeye döviz girişinin önünü açan özel finansman sayesinde, Türkiye’ye çağ atlatan projelerin toplam bedeli olan 63.8 milyar dolar devletin kasasına kaldı.

YENİ MODELLE EN ÇOK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPILDI

Maliyeti milyarlarca dolar tutan köprü, otoyol, tünel gibi altyapı projelerin nerdeyse tamamı, ‘yap işlet devret’ modeliyle milletin hizmetine sunuldu.

2000’li yılların başında kamu-özel ortaklıklı projelere yapılan projelere yapılan yatırım tutarı 10 milyar dolar seviyesindeyken bugün 6 kat arttı. Türkiye’de toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 kamu-özel iş birliği projesi uygulamaya konuldu. Bu projelerin toplam sözleşme değeri 139,8 milyar dolar oldu. Sözleşmesi imzalanan 242 projenin sözleşme değerleri içinde 71,3 milyar dolarla en büyük payı havaalanı projeleri aldı. Bunu 28,7 milyar dolarla enerji ve 21,2 milyar dolarla otoyollar ve hizmet tesisleri izledi. En düşük pay ise 140,5 milyon dolarla kültür ve turizm tesislerinin oldu. Enerji üretim tesisleri ise projelerin sektörel dağılımında ilk sırada yer aldı.

EKONOMİYE CAN SUYU OLDU

Geçen yıl 29 Ekim’de yapılan resmi açılışın ardından hizmete başlayan İstanbul Havalimanı, bir yılda megapollerin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. Son bir yılda 41 milyon kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı’ndan 25 yılın sonunda 26 milyar euro kira bedeli olarak devletin kasasına girecek. 20 Aralık 2016’da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan, Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine milyarlarca lira katkıda bulunuyor. 2 yılda 31,5 milyon aracın geçtiği Avrasya Tüp Geçidi’nin bir yılda sürücü ve ekonomiye katkısı; 1,2 milyar lira.

DEVLET KAZANDI

Dünyanın en geniş, en uzun ve en yüksek kulesine sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu zamana kadar 6 milyar lira gelir elde etti. HES’ler ise ülke ekonomisine bugüne kadar 174 milyar liralık katkı sağladı. Enerji bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakları devreye sokan Türkiye, son 17 yılda hizmete aldığı 553 HES’ten 667 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti.

(Yeni Akit)