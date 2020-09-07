Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4651
  • 8,83
  • 463.014
  • 1093.29
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Yapımı bittiğinde dünyanın 3'üncü büyüğü olacak: Yusufeli Barajı ile hidroelektrik enerji üretimi yüzde 2 artacak
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:26 | Son Güncelleme:

Yapımı bittiğinde dünyanın 3'üncü büyüğü olacak: Yusufeli Barajı ile hidroelektrik enerji üretimi yüzde 2 artacak

AA

Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin'in 70 kilometre güney batısında Çoruh nehri üzerinde inşa edilen Türkiye'nin prestij projelerinden Yusufeli Barajı ve HES inşaatına dair bir video paylaşıldı.

Yusufeli barajına dair genel bilgilerin yer aldığı videoda, şunlar kaydedildi:

"Finansmanı tamamen ülke kaynaklarından sağlanan ve Türk mühendislerce inşa edilen projenin kurulu gücü 558 megavat olan baraj, yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle temeli atılan proje, sözleşmesine göre 4 Nisan 2021'de tamamlanacak.

Yusufeli Barajı'nın depolayacağı 2 milyar 130 milyon metreküplük su miktarıyla İstanbul’un iki yıllık su ihtiyacı karşılanabiliyor."

Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte "Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüzde 2 oranında artacağı" vurgulanan paylaşımda, tesisin aynı zamanda havzadaki diğer barajların enerji üretimine yüzde 10 oranında katkı sağlayacağı, 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağı da aktarıldı.

100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde ve Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre kısa olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre genişliğinde yol yapılabileceği hesaplanıyor.

Barajda kullanılan 4 milyon metreküp betonla her biri 120 metrekare genişliğinde 5 katlı 10 bin konut inşa edilebilirken, 7 yılda maliyetini karşılayacak Yusufeli Barajı ve HES üretime geçtiğinde bütçeye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak.

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Türkiye Sigorta, sektöre yöne verecek
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü: Mutabakata vardık
Galatasaray'ın yeni orta sahası bu akşam İstanbul'a geliyor
Çiğ köfteli kadın trafik magandasından pes dedirten görüntüler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
MSB görüntülerini paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'

MSB görüntülerini paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında ba&#x

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında başından vurdu!

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 ki�

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 kişi karantinaya alındı