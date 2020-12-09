Yapılandırmada dikkat çeken detay! Koronavirüs cezaları yapılandırılabilir mi?

Yapılandırma kapsamına giren borçlar ve cezalar hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Buna göre, koronavirüs önlemleri kapsamında kesilen cezalar için yapılandırma uygulanmayacak.

AA'da yer alan habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, yapılandırma kapsamında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, maske takmayanlara 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 310 lira ceza uygulanıyor.

15 GÜN İÇİNDE ÖDENİRSE YÜZDE 25 İNDİRİM

Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Tebliğden itibaren 1 ay içinde taksit talebinde de bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.