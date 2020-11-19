  • $7,5488
  • 8,9859
  • 453.062
  • 1313.02
19 Kasım 2020 Perşembe 23:59 | Son Güncelleme:

Yapılandırma için ‘maskeli' tanıtım atağı

Yapılandırma için ‘maskeli' tanıtım atağı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden yapılandırılma düzenlemesinin mükelleflere anlatılması adına tanıtım kampanyası başlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin mükelleflere anlatılması için bir tanıtım kampanyası başlatırken, atılacak adımlar Kovid-19 salgını koşullarına uygun yürütülüyor. Başvuru süresi 31 Aralık’ta biletecek olan yapılandırma için ağırlıklı olarak yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunulacak. Kampanyanın ilk gününde 700 bin aboneye e-posta metni gönderilirken, 1 milyon 387 bin kullanıcıya da anlık bildirim yapıldı. Geçmiş yıllardaki kampanyaların sembolü olan ‘gülen emoji’ figürü bu yıl da kullanılırken, figüre salgın nedeniyle maske takıldı. Ayrıca vatandaşlara, kesinleşmiş borçlara ilişkin yapılandırmanın kapsamı, avantajı ve başvuru süresine ilişkin bilgi verilecek. Tanıtımlarda ‘Yapılandırma vakti’, ‘Vergi borçlarınızı yapılandırın, hem siz kazanın hem Türkiye kazansın’ sloganları kullanılacak.

<p>Peki, kritik faiz kararı ne olacak? Piyasaların beklentileri neler? 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemi

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ferrari üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli Araç modeli kamuoyuna tanıtıldı

1981 yılında üretilen ilk bilgisayarın içinde ne var?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.