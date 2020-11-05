“Yapılandırma, Bağ-Kur'luların SSK'dan emekli olmasının önünü açabilir”

İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi’nin ilk 10 maddesi Meclisten geçti. Bu kapsamda sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Aksam.com.tr’ye konuşan Dr. Okan Güray Bülbül, sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemenin üç kesimi kapsadığını anlattı. İşverenlerin işçi çalıştırmaları nedeniyle SGK’ya olan prim borçlarının yapılandırma kapsamında bulunduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti:

“Ayrıca Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar ile Bağ-Kur’luların prim borçları da yapılandırılabilecek. Bu sayede prim borcu bulunan vatandaşlar borçlarını yapılandırıp 31 Aralık 2020 sonrasında da sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek.”

“İlk taksitini ödeyenler, yılbaşından sonra da sağlık hizmeti alabilecek”

Yapılandırmadan yararlanan ve ilk taksitini ödeyen vatandaşların bu tarihten sonra da sağlık hizmeti alabileceğinin altını çizen Dr. Bülbül, “Bağ-Kur’luların prim borcunun yapılandırma kapsamında olması nedeniyle esnaf ve sanatkârlar geçmiş dönemde ödeyemedikleri prim borçlarını ödeyebilecek.” ifadelerini kullandı.

“Bağ-Kur’luların SSK’dan emekli olmasının önü açılabilir”

Öte yandan söz konusu sürelerin dondurulması hakkı da tanınacağını vurgulayan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayede borcunu ödeyemeyecek durumdaki vatandaşların bu süreleri emekliliklerine eklenmeyecek ve borçları da silinecek. Yapılandırma, Bağ-Kur’luların SSK’dan emekli olmasının önünü de açabilir. Kanun teklifinin tam metninin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası bu konu netleşecektir.”