Yapılandırma ayrıntıları belli oldu... 251 bin liralık borç 99.500'e düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden yapılandırmaya ilişkin tebliği yayınlayarak, düzenlemenin uygulama esaslarına netlik getirdi. Tebliğde, uygulanacak indirimler, örneklerle açıklandı. Örneğin 129 bin 500 liralık alacağın Yİ-ÜFE’ye endekslenmesiyle yapılan hesaplamada 27 bin 250 lira fer’i alacak eklenerek toplam tutar 156 bin 750 liraya çıkıyor. Bu tutarı 9 taksitte ödemek isteyen için 1.083 katsayısı uygulanacak ve tutar 169 bin 7602 liraya yükselecek. Mükellef borcu, peşin ödemeyi tercih ederse Yİ-ÜFE’ye endekslenerek eklenen tutardan yüzde 90 indirim yapılacak ve anapara 132 bin 225 liraya düşecek.

EN YÜKSEK İNDİRİM VERGİDE



2019’da 488 lira olan trafik cezası ise, Yİ-ÜFE eklenmesiyle 513 liraya çıkacak. 18 taksitte ödenirse 1.15 katsayısıyla çarpılarak 590 liraya yükselecek. Peşinde ise 368.25 lira ödenecek. Vergi ziyaı cezası uygulanan borçlarda ise indirim artıyor. Örneğin 90 bin liralık gelir vergisi, 90 bin lira vergi ziyaı cezası, 1600 lira özel usulsüzlük cezası, 21 bin 240 lira gecikme faizi, 24 bin 205’er liralık asla ve cezaya uygulanan gecikme zamlarıyla 251 bin 251 liraya yükseliyor. Bu tutar kanunda öngörülen sürede ödenmesi halinde 99 bin 599 liraya düşüyor.

100 TL ALTI SİLİNİYOR



Tebliğe göre, Vadesi 31 Aralık 2014’ten önce aslı 100 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen borçlular, 31 Aralık’a kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak.