‘Yapay zeka'lı ihracat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara ve ihracat hedefi olan girişimcilere sundukları danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye aldıklarını açıkladı. Pekcan, “Kolay İhracat Platformu’yla her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisiyle çalışan dijital bir danışmanı olacak” dedi. Pekcan, platformun dünyadaki benzer örneklerinden açık ara öne çıktığını vurguladı. Platformla başta 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerinde KOBİ olmak üzere ihracat hedefi olan girişimcilerin tamamını hedeflediklerini anlattı.

EXIMBANK YENİ KREDİ DEVREYE ALDI



Bakan Pekcan, “Platformun I. fazını bugün (dün) itibarıyla firmalarımızın kullanımına açıyoruz” dedi. Türk Eximbank da, ‘Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi’ hizmetini devreye aldı. Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak 100 milyon dolarlık kaynak sunulacak.

‘AKILLI ROBOT’ TAVSİYE VERECEK



Bakan Pekcan, platformun kalbinde ‘Akıllı İhracat Robotu’ ismini verdikleri bir hedef pazar tavsiye aracı bulunduğunu kaydetti. Bu robotun makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanarak firmalara ilgilendikleri ürünler için hangi pazarlara açılmaları konusunda objektif ve veriye dayalı sonuçlar verdiğini aktaran Pekcan, şunları kaydetti: “Mesela ihracatçı, ‘hangi ülkelere ihracat yapmalıyım?’, ‘hangi ürünlerle satış yapabilirim?’ gibi soruların cevabını Akıllı İhracat Robotu’ndan alacak. Robot, 4 katmanlı bir analizle ihracatçımıza hedef pazarlarla ilgili önerilerini sunacak.”