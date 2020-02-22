'Yapay zeka yarışına girdik, 23 'akıllı ürün' çıkaracağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Önümüzdeki 10 senede yapay zekanın, küresel ekonomiye 16 trilyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Yani tek başına bu alan, küresel çıktıda yüzde 19’luk bir artış oluşturacak” dedi. TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı’nda konuşan Varank, “Türkiye tüm gücüyle yapay zeka teknolojilerinde ve bu yarışta olacak. 2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ürünlerin önemli bir kısmının yapay zeka içermesini bekliyoruz” dedi.

TREN TESTİ 29 MAYIS’TA

Bakan Varank, girişimcilerin önünü açacak politikalara öncelik verdiklerini kaydetti. Varank, yeni teknolojilerin en önemli bileşenini yazılımların oluşturduğuna dikkati çekerek, “170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye Vagon Sanayi AŞ’yi de (TÜVASAŞ) ziyaret eden Varank, “Milli elektrikli tren, 29 Mayıs’ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak” diye konuştu.

ANTARKTİKA’DA İLK BAŞARI

Bakan Varank ayrıca, 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne ilişkin, “24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanları, Türkiye’nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (GNSS) istasyonunu Antarktika’ya kurdu” dedi. Varank, istasyonla kıtanın yer şekilleriyle buzullardaki değişimlerin takip edileceğini bildirdi. Böylece 15 projenin ilki gerçekleştirilmiş oldu.