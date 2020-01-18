Yapay zeka teknolojisiyle 306 bin yabancı fuara geldi

2017 yılında 10 milyon dolarlık yatırımla ‘BIA-Big Data Yönetim Sistemi’ni kuran CNR Holding, yapay zekayla çalışan ve doğru alıcıyı doğru satıcıyla buluşturan bu yeni teknolojiyle yabancı ziyaretçi sayısını katladı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem “30 milyon datanın analiz edildiği BIA ile 2017’de 159 bin olan yabancı ziyaretçi sayımız geçen yıl 306 bine çıktı. Yeni özellikler eklediğimiz Data Yönetim Sistemi ise ilk kez 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak CNR İMOB Fuarı’nda uygulanacak” dedi.

YER KALMADI, ÇADIR KURULDU

İMOB Fuarı’na bu yıl 650 firmanın katılacağını anlatan Erem, 11 hall’de düzenlenecek fuarda yer olmadığı için 2 de çadır kurulacağını söyledi.

KDV İNDİRİMİ KAYIT DIŞINI AZALTACAK

İstanbul Mobilya Fuarı’nın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Mobilya Dernekleri Federasyon (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de 2019’da 3.9 milyar dolar olan sektör ihracatını bu yıl 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye mobilya sektörünün 50 milyar TL’lik bir hacme sahip olduğunu anlatan Güleç, bunun % 40’ının kayıt dışında olduğunu ancak son KDV indirimiyle bu oranın yüzde 10-15’e düşeceğini söyledi.