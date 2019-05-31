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31 Mayıs 2019 Cuma 09:56 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:38

Son dakika... Yağlı tohum destek fark ödemelerinin bugün yüzde 70'i hesaplara yatacak

Son dakika... Yağlı tohum destek fark ödemelerinin bugün yüzde 70'i hesaplara yatacak

Çiftçilere bugün saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i ödenecek.

Pamuk, ayçiçeği, soya, aspir ve kanoladan oluşan yağlı tohumlu bitkiler destek ödemeleri bugün itibarıyla yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün itibarıyla çiftçinin hesabına saat 19.00'dan sonra yüzde 70'lik yağlı tohum destek fark ödemeleri geçmiş olacağını açıkladı. Toplamda 3 milyar TL ödeme yapılacak, 170 bin çiftçiye bugün 19.00'dan itibaren 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödenmiş olacak.Kalan ödeme ise bilahare yapılacak.

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