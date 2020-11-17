Yabancıya konut satışı tarihi rekora koşuyor

Türkiye’de konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak 119 bin 574 oldu. İpotekli konut satışları ise faiz avantajının bitmesiyle yüzde 49.3 azalarak 25 bin 566 olarak gerçekleşti. Son 3 aydır yükselişte olan yabancıya konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 5 bin 258 oldu. Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarında da benzer sayılara ulaşılması durumunda tüm zamanların en yüksek dördüncü çeyrek konut satışlarının görülebileceğine dikkat çekti.

IRAKLILAR İLK SIRADA



Ekimde en fazla konutu 900 adetle Iraklılar aldı. Iraklıları 849 konutla İranlılar, 400 konutla Ruslar, 225 konutla Afganlar ve 213 konutla Kazaklar izledi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yıl genelinde yabancıya konut satışında 40 bin adede yaklaşabileceklerini ve yılı en az kayıpla atlatabileceklerini kaydetti. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da, “Sektör ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Eylül-ekimde 1.5 milyar doları aşan bir döviz girdisi sağlandı” dedi. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da, bu dönemde en büyük katkıyı vatandaşlık hakkından aldıklarını dile getirerek “Ayda 100 konutu yabancılara satıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

EVİ ALIN, SONRA BEKLEYİN



İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da, şu değerlendirmeyi yaptı: “Düşük faizli konut satış kampanyasının ardından düşen konut satışları son iki ayda iyice gerilmeye başladı. Konut ihtiyacı olanlar yine aylık bazda 0.80 faizleri bekliyor. Ancak ekonomistler faiz artışı olacağını işaret ediyor. Bunun anlamı hem konut fiyatları hem de kredili konut edinme maliyeti artacak. Yapılacak en doğru şey; konut ihtiyacı olanların bir an önce mevcut şartlarda alım yapması. Konut almak için beklemek yerine konut aldıktan sonra beklemek en doğru hareket olur.”

9.972 KİŞİ TOKİ İNDİRİMİNİ ALDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için bu yıl ikincisini düzenlediği ve 19 Kasım’da sona erecek indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayan 1227 konut ve işyeri alıcısı da borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı.