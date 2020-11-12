Yabancılar da TL'ye dönüyor

ABD Doları 6 Kasım’da gördüğü 8.58 liralık zirveden bu yana yüzde 10 değer kaybedince yabancılar da pozisyon değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı ‘ekonomide yeni dönem’ açıklamasıyla düşüşü hızlanan dolar dün yüzde 1 daha değer kaybetti. Dün 7.69 liraya inen dolarda yaşanan bu erime sonrası Citigroup, Societe Generale ve TD Securities gibi önde gelen yatırım bankaları Türk Lirası’yla ilgili pozisyonlarını pozitif yönde revize etti.

DOLAR TAHMİNİ 7 LİRA



Citigroup’un notunda Erdoğan’ın hiç bu kadar ‘şahin’ bir konuşma yapmadığı belirtilerek TL, Türk tahvilleri ve CDS’leriyle ilgili pozisyonunu pozitif yönde güncellediğini duyurdu. TD Securities de Türk Lirası lehine 7.13 hedef seviyesiyle pozisyon aldı. Kurumun notunda “Geçmiş yıllardaki deneyimlerimiz liradaki dalgalanmaların her yöne doğru çok keskin olabileceğini gösterdi. Ama bize göre dolarda oluşan ivme azalabilir ve doğru şartlar altında kur 7’nin de altına inebilir” değerlendirmeleri yer aldı. TL için ‘al’ tavsiyesinde bulunan Societe Generale de dolarda 6.92 seviyesini hedeflediğini açıkladı. Borsa İstanbul’da rekorlar kırılmaya devam ediyor. Önceki gün 1279 puanla kapanış rekoru kıran Borsa İstanbul gün içinde 1303 puana kadar yükseldi. Borsa günü ise gelen kâr satışlarıyla yüzde 0.58 kayıpla kapattı. Bu arada Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla “İşlem hacimleri, endeksler anlamında borsa geçmişe göre çok daha iyi. Geleceğe ilişkin de çok önemli pozitif sinyaller veriyor” dedi.

AYDIN: TL İLE TASARRUF ARAÇLARINI ÖZENDİRİLELİM



Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Bankacılık Zirvesi’ne TL’deki yükseliş damgasını vurdu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın “Beklentimiz, makro dengelerin sağlıklı olarak kurulması, bilançoda TL’nin payının artışını destekleyecek şekilde TL tasarruf araçlarının özendirilmesi ve bu sayede Merkez Bankası fonlamasına daha az ihtiyaç duyulacak bir finansman yapısına ulaşılmasıdır” dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise “TL’deki son gelişmeler de değerlemenin yeniden ivme kazanacağı noktasında çok önemli sinyaller verdi” derken Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da “Yurt dışı swap piyasaları dün yapılan regülasyonla biraz açılacak gibi görünüyor. O güzel bir haber. Dolayısıyla bütün bankacılık TL üstüne odaklanacak” dedi.