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  3. Yabancı yatırımcıya Türk tahviline erişim kolaylığı
10 Haziran 2020 Çarşamba 02:30 | Son Güncelleme:

Yabancı yatırımcıya Türk tahviline erişim kolaylığı

Yabancı yatırımcıya Türk tahviline erişim kolaylığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi için yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.

Böylece yabancı yatırımcıların Türkiye’de ihraç edilen ve işlem gören devlet iç borçlanma senetlerine ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak. Yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları ile her türlü devlet iç borçlanma senetlerine kolay erişebilecek. Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek.

MALİYET DE DÜŞECEK

Analistler, yabancı yatırım fonlarının ilgisinde artışın finansman maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını da belirtiyor. Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC’nin araştırmaları, son yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda iş birliği yapan ülkelerin finansman maliyetlerinde düşüş yaşandığını ve 10 yılda gayrisafi yurt içi hasılalarına 3.8 milyar dolar katkı sağladıklarını gösteriyor. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri, uzun vadeli sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Son dönemde birçok ülkenin de benzer işbirliği adımını attığı belirtiliyor.

İFM HEDEFİNE UYUM ADIMI

Euroclear Bank ile yapılan iş birliğini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “İstanbul Finans Merkezi (İFM) hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor” dedi. Albayrak “Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk Lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek” dedi.

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