Yabancı turist tatilini iptal etmedi, erteledi

Doğal güzellikleri kadar tarihi ve kültürel değerleriyle de ön plana çıkan Türkiye’de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kriterlere göre yapılan turizm sezonu hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Salgın sonrası normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler doğrultusunda otellerin odaları, girişleri ve ortak kullanım alanları yeniden düzenleniyor. ‘Turizmin başkenti’ olarak nitelendirilen Antalya’da otellerden plajlara, havalimanından özel servisler ve eğlence mekanlarına kadar her alanda hummalı çalışma yapılıyor.

PERSONEL ÇOK ÖNEMLİ



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yeni dönemde sertifikasyon sistemi olduğunu belirterek, “Sağlıklı Turizm Sertifikası almak zorunlu değil ancak sadece sertifikaya sahip oteller SPA’larını açabilecek. Yeni dönemde en önemli konulardan birisi personel. Açıklanan genelgedeki maddenin büyük bölümünü aslında otellerde yıllardır uyguluyorduk ancak kayıt altına almıyorduk. Yeni dönemde hepsi kayıt altına alınacak” dedi. Birçok yabancının Türkiye’de tatil yapmayı sevdiğini ve alışkanlık haline getirdiğini ifade eden Atmaca, şunları kaydetti:

ÇOK AZ BİR KISMI İPTAL



“Yaz dönemi için rezervasyonlar genelde ileri tarih için yapılıyor. Tarihi yaklaşan erken rezervasyonların küçük bir kısmı iptal edildi, genelde tarih ötelemesi yapıldı. Önceden yapılan rezervasyonların pandemi sürecinde iptal edilmeyip ileri tarihe ötelenmesi turistlerin Türkiye’den vazgeçmediğini gösteriyor. Bir tur operatörü sahibi, ellerindeki 800 bin erken rezervasyonun az bir kısmının iptal olduğunu söyledi. Bu sektör için çok önemli.”

REZERVASYON SATIŞLARI SÜRÜYOR



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, rezervasyonların devam ettiğini söyledi. Yağcı, “Pandemi kontrol altına alınarak, uçuşların bir an önce başlaması gerekiyor. Rezervasyon satışları açık” ifadelerini kullandı.

TEKNELER TURA ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR



Tur tekneleri de, yeniden mavi sulara açılmak için gün sayıyor. Kuşadası ve Çevresi Deniz Gezi Tekneleri Kooperatifi 2. Başkanı Ali Çolak, tüm teknelerde dezenfeksiyon yapıldığını söyledi. Haziran sonuna doğru teknelerin faal duruma geçeceğini umduklarını anlatan Çolak, “Tekneler yüzde 50 kapasiteli yolcu sayısıyla sefere çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.