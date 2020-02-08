Yabancı tekneler geri döndü, marinalarda boş yer kalmadı

Türk yat turizmi ve marinalar, sıkıntılı dönemi geride bırakarak, yeniden yükselişe geçti. Yabancı bayraklı teknelerin geri dönüşüyle beraber 2019 yılında Ege Denizi’nde yat trafiği hızlanırken, marinalarda doluluk oranları yüzde 100’e çıktı. Artan talep, yeni marinaların yapımını da gündeme getirdi. Ege kıyılarında hizmet veren marinaların temsilcileri, bu yıl daha parlak bir sezon beklediklerini belirtti. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, birçok teknenin 2019 sezonunda Türkiye kıyılarına geri döndüğüne dikkat çekti.

BU YIL DA SÜRECEK

Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir’de 5 adet yeni yat limanı planlandığını belirterek, bu projelerin hayata geçmesini de beklediklerini söyledi. Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu da, “Marinamız doldu” derken, D-Marin Didim Marina Müdürü Murat Gezgin ise, “Yurtdışından gelen tekne sayısında ciddi artış oldu. Gelecek sezonu daha da ileri götürmek arzusundayız” ifadelerini kullandı.

İZMİR’E 5 YENİ LİMAN GELİYOR

Yat turizmine hizmet vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir’de Yeni Foça Yat Limanı (280 yat kapasiteli), Çeşmealtı Yat Limanı (330 yat kapasiteli), Şifne Yat Limanı (700 yat kapasiteli), Şakran Yat Limanı (550 yat kapasiteli) ve Bayraklı Yat Limanı (500 yat kapasiteli) olmak üzere 5 yat limanın yapımı planlanıyor.