Yabancı plakaların kalma süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu sayede yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurtdışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır” dedi. Düzenlemeyle Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de kalan ve bu çıkış süresini kaçıran kişiler için süre uzatımı sağlandı.