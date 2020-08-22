22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:
Yabancı plakaların kalma süresi uzatıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurtiçinde bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat'tan sonra bitenler için sürenin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu sayede yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurtdışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır” dedi. Düzenlemeyle Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de kalan ve bu çıkış süresini kaçıran kişiler için süre uzatımı sağlandı.