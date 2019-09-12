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  3. Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bundan sonra da parasal genişlemesine devam edeceği öngörüsünde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, politika faizini 325 baz puan düşürerek 16,50'ye çekti.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faiz kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'den 300 baz puanlık indirim beklediklerini, yapılan 325 baz puanlık indirimin beklentilere çok yakın olduğunu söyledi.

Rendell, faiz indiriminin enflasyondaki düşüş eğiliminden sonra gerçekleştiğini ifade ederek, bankanın, güçlü kredi büyümesini teşvik ederek ekonomik aktiviteyi canlandırmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

TCMB'nin bundan sonra da parasal genişlemesine devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, enflasyonun bundan sonra da düşüş gösterebileceğini ve TL'de geçen yıl yaşanan değer kaybına dair etkilerin çok azaldığını söyledi.

Rendell, TL'deki istikrarın devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin ekim ayında da faizlerde indirime gidebileceğini vurguladı.

AA

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