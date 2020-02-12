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  3. Yabancı alıcılar Çin yerine Türk fuarlarını mesken tuttu

Yabancı alıcılar Çin yerine Türk fuarlarını mesken tuttu

Yabancı alıcılar Çin yerine Türk fuarlarını mesken tuttu

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’e alternatif olarak Türkiye ön plana çıkmaya başladı. Dünya genelindeki büyük markalar üretim yaptırmak için Türklerle bağlantıya geçiyor. 

Geçtiğimiz ay Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını ülkenin ekonomisine darbe vururken Çin’den ürün alan ülkeleri de zor durumda bıraktı. Türkiye ise neredeyse Çin’e tek alternatif olarak ön plana çıktı. Hafta sonu İFM’de gerçekleşen uluslararası bir iç giyim fuarı olan LİNEXPO’da gelişmeleri köklü iç giyim firmalarından DOREMİ iç giyimin sahibi Mustafa Çarşıbaşı değerlendirdi.

MARKALAR SIRADA

Türkiye’nin iç giyimde kalite ve tasarım olarak birinci sırada olduğunu ifade eden Çarşıbaşı, “Özellikle Çin’de ortaya çıkan salgından sonra uluslararası piyasa çok daha fazla hareketlendi. Son derece güzel geçen iç giyim fuarımız (LİNEXPO), dünyaca tanınan iç giyim markalarının üretim rotalarını Türkiye’ye çevirdiklerini bize gösterdi. Birçok ünlü yabancı firma fuarda bize üretimlerini yapmamızı teklif etti. Özellikle son beş yıldır üretim pazarının lideri bilindiği üzere Çin’di. Çin’e en büyük muadil ülke Türkiye olduğu için binlerce, ünlü marka tekrar Türk pazarına girip üretim yaptırmak için sıraya girmiş durumda. Bizim şu anda Tek endişemiz alınan siparişleri karşılayacak tesisleri daha da büyütmek olmalı” dedi.

RUSYA’NIN TEKSTİL ROTASI TÜRKİYE

Rusya Sanayi Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov, Rusya’da tekstil dahil hafif sanayinin koronavirüs yüzünden Çin’le sorunlar yaşadığını, alternatif pazar aradıklarını ifade etti. Yevtukov, Türkiye, Güney Kore ve İtalya’yı tekstil için alternatif olarak gösterdi. 


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