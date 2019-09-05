WhatsApp'tan bitcoin alma dönemi başladı

Güvenlik altyapısı ve özel hizmetleriyle dünyanın önde gelen kripto alım-satım platformları arasına girmeyi başaran Bitci.com, yüksek tutarlı işlemler gerçekleştiren özel müşterileri için Bitci OTC'yi hizmete sundu. Bitci OTC servisi, 500.000 TL ve üzeri bitcoin ve alt koin alım satımlarında güvenliği ön plana çıkararak, rekabetçi bir hizmet anlayışı ile müşterilerine özel çözümler sunuyor.

30 SANİYE İÇİNDE KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

Bitci borsasında listelenmiş bütün dijital para birimlerini destekleyen OTC servisi, dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcılarına resmî tatiller hariç 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Bitci OTC servisi müşterileri, Telegram, Whatsapp, Discord ya da telefon bağlantısı gibi kendilerine özel olarak tasarlanan canlı iletişim kanallarından alım-satım işlemlerini özel danışmanlarına aktarabiliyor. Bitci OTC tarafından verilen tekliflerin 30 saniye içinde kullanıcı tarafından kabul edilmesi durumunda, alım-satım işlemleri Danışmanlar tarafından gerçekleştirilip, kullanıcıların hesaplarına güvenli ve hızlı biçimde aktarılıyor.



KÂR ZARAR GRAFİKLERİYLE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kullanıcı deneyimi ve global kullanıcı alışkanlıklarını temel alan bir sistem üzerine kurgulanan Bitci.com, bünyesinde barındırdığı kâr-zarar grafikleriyle de pazarda bir ilki gerçekleştiriyor. Buna göre, bir koinden farklı zamanlarda farklı miktarlarda alım yapan Bitci.com kullanıcıları, site üzerinde yer alan kâr-zarar grafikleri sayesinde her alım satım sonundaki kâr veya zararının toplamını Bitci.com'daki kasasında gerçekleşmiş kâr/zarar bölümünde TL ve yüzde olarak görebiliyor. Aynı şekilde satış yapmayı düşünen kullanıcılar da satış işlemi öncesinde elindeki koini o gün satarsa ne kadar kâr veya zarar etmiş olacağını da anlık olarak analiz edebiliyor.