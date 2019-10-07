'VW'in Manisa yatırımı yeni yabancı yatırımları tetikler'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomide yaşanan dengelenmenin otomotivde ötelenmiş talebin tekrar gündeme gelmesine yol açtığını söyledi. Taşıt alımında faizlerin indirilmesinin sektöre olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Avdagiç, “Yeni Ekonomi Paketi’nin stokların eritilmesi ve üretimin artmasına olumlu bir yansıması olacaktır. Yıl sonunda otomotiv satışlarında 470-480 bin bandına gelebileceğimizi ve 500 bini yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

BULGARİSTAN RAKİP OLAMAZ

VW’nin Manisa’da yapacağı yatırıma da değinen Avdagiç, “Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamıyla dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür. Bizim burada Bulgaristan’la mukayese edilmemiz gerçekten büyük bir haksızlıktı, Bulgaristan’da bir tane otomobil fabrikası yok. Bizim rakibimiz olamaz” dedi.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJI ÇOK

Volkswagen’in yatırım konusunda Türkiye’yi tercih etmesinde Türkiye’nin öne çıkan özelliklerine değinen İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti: “Türkiye’deki otomotiv tedarik sanayiinin çok kuvvetli olması, Türkiye’nin sağladığı teşvik paketi, Türkiye’deki iç pazarın kuvvetli olması ve Türkiye’deki üretim metodolojisinin hızlı değişimlere çok açık olması sıralanabilir.”