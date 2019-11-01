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  3. Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmasını hazmedemediler! Engelleme sözü verdiler

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmasını hazmedemediler! Engelleme sözü verdiler

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmasını hazmedemediler! Engelleme sözü verdiler

Volkswagen'in işçi sendikaları başkanı, içindeki Türkiye düşmanlığını ortaya çıkardı. Volkswagen'ın Türkiye'ye fabrika kurma planını hazmedemeyen sendika başkanı, fabrikanın açılmasına engelleme sözü verdi.

Akşam.com.tr

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'ye yeni bir üretim tesisi kurmayı planlandığı daha önceden açıklamıştı. 1.4 milyar dolara dolar mal olacak fabrikanın Türkiye'de kurulacak olması bazı çevreleri rahatsız etmeye başladı.

TÜRKİYE TESİSİNİ ENGELLEME SÖZÜ VERDİ

Bunlardan biri Volkswagen'in işçi sendikaları başkanı oldu. Volkswagen'in Türkiye'ye fabrika kurmasına karşı çıkan sendika başkanı, Türkiye düşmanlığını ileri boyuta taşıdı. Sendika başkanı, fabrikanın kurulmaması için engelleme sözü verdi.

DENETİM KURULU'NDA KARŞI ÇIKACAKLAR

Bloomberg'de yer alan habere göre; Volkswagen'nin denetim kurulundaki koltukların yarısını elinde bulunduran Türkiye karşıtı sendikanın, 15 Kasım'da toplanması planlanan Volkswagen Denetim Kurulu'nda Türkiye'ye kurulacak üretim tesisi için veto hakkını kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

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