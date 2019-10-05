Volkswagen'e Çubuk'ta münferit yatırım yeri

Varank, “Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inanıyorum. Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz” dedi.

ALMANYA’DAN DEV YATIRIM

Alman devi Volkswagen Manisa’da da 943.5 milyon lira sermayeli şirket kurdu. Şirketin adı ise, ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ oldu. Alman devinin son yıllarda anavatanı dışında yaptığı en büyük yatırımlardan biri olacak yeni tesis için toplamda yaklaşık 1.4 milyar euro yatırım yapması bekleniyor.

Varank ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı çağrıya açtıklarını bildirdi. Yabancı yatırımcıların da dahil edildiği programa başvurular http://www.hamle.gov.tr’den çevrimiçi olarak alınacak. Ön başvurular 4-22 Ekim tarihlerinde olacak.