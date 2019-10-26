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'Vogue' şimdi de Sultanahmet'te

'Vogue' şimdi de Sultanahmet'te

Vogue Hotels, Antalya ve Bodrum’dan sonra yeni oteli ‘Vogue Hotel Supreme’yi İstanbul’un tarihi bölgesi Sultanahmet’te açarak, bölgeye yeni bir konsept getirdi.

Turizm sektörünün önemli markalarından Vogue Hotels, yeni otelini tarihi bir dokuda hizmete açtı. ‘Vogue Hotel Supreme’nin modern mimarisi, Sultanahmet’in tarihi dokusuyla birleşti. Etrafı Yere Batan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi gibi önemli kültürel simgelerle çevrili olan otel, Ayasofya manzaralı terasında misafirlerini tarihi bir keşfe çıkarıyor.

DÜNYA MUTFAĞI DA VAR

Vogue Hotel Supreme İstanbul Genel Müdürü Emin Şahin, “Vogue Hotel Antalya ve Bodrum’dan sonra İstanbul’dayız. Sultanahmet bölgesinde resort mantığında kurumsal bir otel yok. Biz de bölgeye giriş yaptık. Bölgede Türk mutfağı yaygınken, biz uluslararası bir mutfak hizmeti veriyoruz.” 

Tatile Bodrum’da devam 

Emin Şahin, şöyle devam etti: “Restoranımızda patisserie, yemek ve kafe tarzında bir konseptimiz var. Yaz sezonunda otelimizde paket programlarımız olacak. Örneğin misafirlerimiz önce Vogue Hotel Supreme’de 3-4 gün konuğumuz olacak. Burada kültür turu yapacak. Daha sonra resort otelleri tercih eden konuklarımız Bodrum’daki otelimizde keyifli tatillerine devam edecek.”

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