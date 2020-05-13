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Vodafone'dan 1 yılda 1.7 milyar TL yatırım

Vodafone'dan 1 yılda 1.7 milyar TL yatırım

Vodafone Türkiye, Nisan 2019 - Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin potansiyeline duyduğu güvenle yatırımlarını sürdüren Vodafone, 31 Mart sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana yaptığı toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaştı.

174 BİN YENİ MÜŞTERİ

Şirketin mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yılsonu itibarıyla 17.5 milyon seviyesine ulaştı. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi: “2019-20 mali yılında toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Söz konusu yatırımlarımızın yüzde 99’unu teknoloji yatırımları oluşturuyor. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız.” 


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