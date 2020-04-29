Vodafone veri hızını 4 kat artırdı

Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı. Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Daha kaliteli internet deneyimi için veri yükleme hızımızı artırdık” dedi.