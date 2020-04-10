Vodafone kullanımda yeni rekor kırdı

Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona yaklaşırken, Vodafone müşterilerinin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Sorumluluğumuz bilincinde gece gündüz çalışıyoruz” dedi.