Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6792
  • 7,3163
  • 361.632
  • 95834.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Vodafone kullanımda yeni rekor kırdı

Vodafone kullanımda yeni rekor kırdı

Vodafone kullanımda yeni rekor kırdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan “evde kal” tedbirleriyle birlikte Vodafone'luların dijital kanalları kullanım oranı da arttı.

Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona yaklaşırken, Vodafone müşterilerinin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Sorumluluğumuz bilincinde gece gündüz çalışıyoruz” dedi.


Feribotta virüs olduğunu duydular, denize atladılar!

Feribotta virüs olduğunu duydular, denize atladılar!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Koronavirüse karşı ağız ve diş sağlığı nasıl olmalı?