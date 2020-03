Virüsün Almanya'ya faturası 729 milyar euro

Almanya’nın en büyük ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin 2020’de Almanya’ya, senaryolara bağlı olarak 255 milyar euro ila 729 milyar euro arasında mal olacağını bildirdi. Almanya’da koronovirüs yüzünden ekonominin durduğu her hafta için maliyet 57 milyar euroya ulaşıyor. “Maliyetlerin son 10 yılda ülkenin gördüğü ve bilinen her türlü krizi veya doğal afetleri aşması bekleniyor” açıklaması yapan, IFO Başkanı Clemens Fuest, “Sosyal güvenceli olarak çalışan sayısında 1.8 milyona kadar azalma yaşanabilir. 6 milyondan fazla kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalabilir” diye konuştu. Sağlık önlemleri için her türlü kaynağı kullanmanın bir zorunluluk olduğun vurgulayan Fuest, “Amaç, salgına karşı mücadeleden ödün vermeden ekonominin kısmi kapanmasını kısaltmak olmalı. Üretimi yeniden başlatıp, salgını durdurmak önceliğimiz” dedi.

Almanya'da duran fabrikalara yurt dışında yeni tesisler de ekleniyor. VW, Arjantin, Brezilya ve Meksika’daki üretimi 12 Nisan tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Volkswagen CEO’su Herbert Diess, kapalı olan fabrikaların planlanan süreden daha fazla kapalı kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.