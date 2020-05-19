Virüsü imha eden kumaş geliştirildi

Şirket bu kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven ve yatak gibi birçok ürün imal etmeye hazırlanıyor. Boyteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız “Maske, önlük gibi koruyucu malzemelerin yanı sıra ev tekstili ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip olacak” dedi. Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan ise “Geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor. Otomatik olarak virüs de etkisiz hale gelmiş oluyor. 1 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na da patent başvurumuzu yaptık” diye konuştu. Yıldızhan, sosyal sorumluluk çerçevesinde baktıkları bu projede, bir planlama dahilinde müşterilerine hızlı şekilde bu ürünü ulaştırma hedefinde olacaklarını sözlerine ekledi.