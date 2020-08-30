Virüsten arındıran modem ve çamaşır makinesi yolda

Tüketicilerin 4’te 1’i pandemi döneminde hava temizleme cihazı olan kapalı mekanları tercih ediyor. Bu nedenle ofis, AVM, otel, restoran, düğün salonları ve tiyatrolar normalleşme sürecinde kapılarını açarken hava temizleme cihazlarıyla (HTC) donatıldı. Pandemi döneminde iç ortam hava kalitesini yükseltip, virüsün yayılmasını engelleyen bu teknolojileri geliştiren şirketler kapasite artırırken, pek çok şirket de bu cihazları üretmek için başvuruda bulundu.

ŞİRKETLER KAPIDA

Buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalara da entegre edilen virüs temizleme sistemleri, yakında hanelerin vazgeçilmezi olacağa benziyor. Elektromanyetik titreşimle koronavirüsün çeperini titreterek etkisiz hale getiren Vironance teknolojisini geliştiren yerli teknoloji şirketi Smarte, kısa sürede kapalı mekanların tercihi olmaya başladı. Bu teknolojinin evlerde kullanılan beyaz eşyalara da entegre edilmeye başlandığını anlatan Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya, “Şu ana kadar Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde büyük şirket bu teknolojiyi ürünlerine entegre etti. Artık bir çok beyaz eşyada virüs temizleme bölmesi var. AB’deki bir ülkenin telekom operatörü evdeki modemlere entegre etmek üzere geldi. Bir uçak üreticisi uçaklara bu teknolojiyi entegre etmek için başvurdu. Silikon Vadisi’nden bile talep var” dedi.



Yüzde 100 yerli Neffes’i geliştirdi

55 yıldır iklimlendirme teknolojileri üreten Form Şirketler Grubu da, pandemide gelen talebe yanıt vermek için dörtlü filtreleme sistemi ve UV-C ultraviyole sterilizasyon teknolojisiyle virüsleri yok eden Neffes Antiviral Hava Temizleyici’yi geliştirdi.



Klimalara entegre ediliyor



İklimlendirme markası Daikin de Shira Plus ve Ururu Sarara klima modellerine havayı yüzde 99,9 temizleyen hava temizleme teknolojisi Flash Streamer’ı entegre etti. Firma, ayrıca Flash Streamer teknolojili hava temizleme cihazını da tüketiciye sundu.