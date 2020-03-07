YAŞAR KIZILBAĞ



Türk Hava Yolları (THY) zorlu geçen 2019 yılında 788 milyon dolar net kâr etmeyi başardı. Bu başarıyı, yeni havalimanına taşınma süreci, uçamayan 24 adet Boeing Max ve Airbus NEO tesliminde yaşanan gecikmelere rağmen kâr sağlayan THY’nin bu kez ‘kriz gündemi’nde dünyayı sarsan koronavirüs var. “Dünyada 4-5 yıldır THY kadar olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalan başka havayolu şirketi yok” diyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, virüs nedeniyle riskli bölgelerden hızla vazgeçtiklerini söyledi.

5 FARKLI SENARYO



Düzenlediği basın toplantısında ağırlıklı olarak aldıkları önlemleri aktaran İlker Aycı “Virüse karşı herkesten önce adımlar atıyoruz” dedi. Virüs sonrası kapattıkları hatlar nedeniyle yüzde 7 kapasite kaybı yaşadıklarını belirten Aycı “Hazırladığımız 5 ayrı senaryoya göre yüzde 5-20 aralığında kapasite kaybı yaşayabiliriz” dedi.

SÜREKLİ TEMİZLİK



Bugüne kadar Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan’a düzenledikleri seferleri iptal ettiklerini belirten Aycı “Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkeler konusundaki buralara seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz. Bu virüsün ülkemize bulaşmaması için bir dizi tedbiri çok etkin bir alıyoruz” dedi.

ZORLU YILDA 788 MİLYON $ KÂR ETTİ



İlker Aycı “2019 yılını zayıflayan global talep ortamı ve artan rekabete, Boeing MAX sorunu, Airbus NEO uçak teslimatlarında yaşanan gecikmeler ile İstanbul Havalimanı’na taşınmasının etkilerine rağmen 788 milyon dolar net kâr ile tamamladık” dedi.

24 MAX YERDE KALDI



24 adet MAX uçağı uçuramadıklarını anlatan Aycı “2019 yılında toplam gelirimizi yüzde 3 artarak 13.2 milyar dolara çıkardık. Son çeyrekte iyileşmeye başlayan talep ortamıyla birlikte taşınan yolcu sayısı geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,7 arttı ve 2019 yılında 74.3 milyon yolcu taşımayı başardık.

MAX uçakları ve Airbus’tan temin edilen NEO uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız ise 2019 yılında 2018’e göre yüzde 3,8 artarak 44 milyon olarak gerçekleşti” diye konuştu.

KARGODA 7. OLDUK

İlker Aycı Turkish Cargo’nun ise yüzde 4.1’lik pazar payına ulaştığını belirterek “Dünyada 7. sıraya çıktı” dedi.

3. PİST 17 HAZİRAN’DA AÇILIYOR



İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nda 3’üncü pistin 17 Haziran’da açılacağını söyledi. Aycı “Yolcularımıza müjde vereyim, yürüme mesafeleri kısalacak” dedi. Yeni Havalimanı’ndan memnuniyetin büyük olduğunu anlatan Aycı, bugün 121 ülkede 321 noktaya uçtuklarını söyledi. Aycı, Anadolujet’in de 29 Mart itibarıyla 22 ükede 33 noktaya uçmaya başlayacağını belirtti.

UÇAKTA GÜNLÜK GAZETE DAĞITIMI KALKIYOR



İlker Aycı virüsle ilgili personele eğitim verdiklerini belirtti. Bilet değişim ve iadelerinde kolaylık sağladıklarını söyleyen Aycı artık uçaklarda virüs riski nedeniyle yolculara günlük gazete dağıtmayacaklarını belirtti.

11 EYLÜL’DEN SONRA HAVADA EN ZOR DÖNEM



İlker Aycı “Virüs nedeniyle havacılık sektöründe 11 Eylül’den sonraki en kötü dönemin yaşandığını anlattı. Aycı “Havalar ısındığında bu kriz bitmezse bu havacılık değil, global ekonomik kriz olur” dedi.