Virüse karşı 3 günde 846 milyon TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ölümcül virüsle mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyasının desteği katlanarak artıyor. İletişim Başkanlığı, 3 günde 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı. Kampanyaya destek verenlere dün Merkez Bankası’nın da aralarında bulunduğu yeni isimler de eklendi. Dünkü katılımlar şöyle:

MERKEZ BANKASI: Yaptığı 100 milyon liralık bağışla bugüne kadarki en yüksek rakama imza attı.

MAPA İNŞAAT: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal “Bu zor günleri atlatacağız” diyerek 10 milyon TL bağışladı.

QNB FİNANSBANK: Banka, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

ALBARAKA TÜRK: Kampanyaya 100 bin lirası çalışanların bağışından olmak üzere toplam 5.1 milyon liralık destekte bulunduğunu açıkladı. n Çilek Mobilya: Kampanyaya 5 milyon lira nakdi bağışta bulunduklarını, bunun yanı sıra Çilek Vakfı’nca yardıma muhtaç 2 bin 625 aileye 23 bin 350 gıda kolisi dağıtılacağını bildirdi.

DOĞAN GRUBU: İştiraklerle birlikte 9 milyon lira bağış yaptı.

SANCAK GRUP: Mektebim Koleji’nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL’lik destek sağlandı.

DOĞUŞ ÇAY: Kampanya kapsamında 1 milyon TL bağışta bulundu.

YEŞİM TEKSTİL: CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı.

İMEAK-DTO: Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 1 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

İSO: 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

ALARKO: 1 milyon lira katkı sağladı.

YAŞAR HOLDİNG: İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş 1,5 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

İSTANBUL TİCARET BORSASI (İSTİB): 1 milyon TL bağışladı.

HASTANELERE DEZENFEKTAN ÇARŞAF VE ÇAMAŞIR DESTEĞİ



PENTİ: 14 kamu hastenesinin çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği verdi.

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İKMİB): Bakanlığa ve Kızılay’a 100 bin litre dezenfektanın teslimatı gerçekleştirildi.

KARACA GRUP: Karaca Grup, Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım üniteleri için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırdı.

BAĞIŞ YAPANLAR



Merkez Bankası 100 milyon TL

Ziraat: 62.3 milyon TL

Halkbank: 56 milyon TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Türk Telekom: 40 milyon TL

Kuveyt Türk: 20 milyon TL

TMSF: 20 milyon TL

TİSK: 20 milyon TL

TİM: 15 milyon TL

TOBB: 10 milyon TL

DEİK: 10 milyon TL

Akbank: 10 milyon TL

İş Bankası 10 milyon TL

QNB Finansbank: 10 milyon TL

MAPA İnşaat: 10 milyon TL

Doğan Grubu: 9 milyon TL

Rönesans Holding: 8 milyon TL

Albaraka: 5.1 milyon TL

İTO: 5 milyon TL

Tosyalı Holding: 5 milyon TL

Borsa İstanbul: 5 milyon TL

Çilek Mobilya: 5 milyon TL

Fıratpen: 2 milyon TL

Sancak Grup: 2 milyon TL

Sabancı Holding: 1.7 milyon TL

Yaşar Holding: 1.5 milyon TL

Shell-Turcas: 5 milyon TL yakıt

BP: 1 milyon TL yakıt

KGF: 1 milyon TL

BTSO: 1 milyon TL

BMC: 1 milyon TL

Doğuş Çay: 1 milyon TL

Yeşim Tekstil: 1 milyon TL

İMEAK-DTO: 1 milyon TL

İSO: 1 milyon TL

İSTİB: 1 milyon TL

Saat&Saat: 1 milyon TL

Alarko: 1 milyon TL

ASO: 500 bin TL