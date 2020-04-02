Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6329
  • 7,2252
  • 344.371
  • 89510.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Virüse karşı 3 günde 846 milyon TL destek

Virüse karşı 3 günde 846 milyon TL destek

Virüse karşı 3 günde 846 milyon TL destek

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasının desteği katlanarak artıyor. İletişim Başkanlığı, 3 günde 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ölümcül virüsle mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyasının desteği katlanarak artıyor. İletişim Başkanlığı, 3 günde 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı. Kampanyaya destek verenlere dün Merkez Bankası’nın da aralarında bulunduğu yeni isimler de eklendi. Dünkü katılımlar şöyle:

MERKEZ BANKASI: Yaptığı 100 milyon liralık bağışla bugüne kadarki en yüksek rakama imza attı.

MAPA İNŞAAT: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal “Bu zor günleri atlatacağız” diyerek 10 milyon TL bağışladı.

QNB FİNANSBANK: Banka, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

ALBARAKA TÜRK: Kampanyaya 100 bin lirası çalışanların bağışından olmak üzere toplam 5.1 milyon liralık destekte bulunduğunu açıkladı. n Çilek Mobilya: Kampanyaya 5 milyon lira nakdi bağışta bulunduklarını, bunun yanı sıra Çilek Vakfı’nca yardıma muhtaç 2 bin 625 aileye 23 bin 350 gıda kolisi dağıtılacağını bildirdi.

DOĞAN GRUBU: İştiraklerle birlikte 9 milyon lira bağış yaptı.

SANCAK GRUP: Mektebim Koleji’nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL’lik destek sağlandı.

DOĞUŞ ÇAY: Kampanya kapsamında 1 milyon TL bağışta bulundu.

YEŞİM TEKSTİL: CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı.

İMEAK-DTO: Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 1 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

İSO: 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

ALARKO: 1 milyon lira katkı sağladı.

YAŞAR HOLDİNG: İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş 1,5 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

İSTANBUL TİCARET BORSASI (İSTİB): 1 milyon TL bağışladı.

HASTANELERE DEZENFEKTAN ÇARŞAF VE ÇAMAŞIR DESTEĞİ

PENTİ: 14 kamu hastenesinin çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği verdi.

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İKMİB): Bakanlığa ve Kızılay’a 100 bin litre dezenfektanın teslimatı gerçekleştirildi. 

KARACA GRUP: Karaca Grup, Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım üniteleri için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırdı. 

BAĞIŞ YAPANLAR

Merkez Bankası 100 milyon TL

Ziraat: 62.3 milyon TL

Halkbank: 56 milyon TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Türk Telekom: 40 milyon TL

Kuveyt Türk: 20 milyon TL

TMSF: 20 milyon TL

TİSK: 20 milyon TL

TİM: 15 milyon TL

TOBB: 10 milyon TL

DEİK: 10 milyon TL

Akbank: 10 milyon TL

İş Bankası 10 milyon TL

QNB Finansbank: 10 milyon TL

MAPA İnşaat: 10 milyon TL

Doğan Grubu: 9 milyon TL

Rönesans Holding: 8 milyon TL

Albaraka: 5.1 milyon TL

İTO: 5 milyon TL

Tosyalı Holding: 5 milyon TL

Borsa İstanbul: 5 milyon TL

Çilek Mobilya: 5 milyon TL

Fıratpen: 2 milyon TL

Sancak Grup: 2 milyon TL

Sabancı Holding: 1.7 milyon TL

Yaşar Holding: 1.5 milyon TL

Shell-Turcas: 5 milyon TL yakıt

BP: 1 milyon TL yakıt

KGF: 1 milyon TL

BTSO: 1 milyon TL

BMC: 1 milyon TL

Doğuş Çay: 1 milyon TL

Yeşim Tekstil: 1 milyon TL

İMEAK-DTO: 1 milyon TL

İSO: 1 milyon TL

İSTİB: 1 milyon TL

Saat&Saat: 1 milyon TL

Alarko: 1 milyon TL

ASO: 500 bin TL


Kahramanmaraş'ta ilginç yöntem! Başından aşağı çöp poşeti geçirerek koronavirüsten korunuyor

Kahramanmaraş'ta ilginç yöntem! Başından aşağı çöp poşeti geçirerek koronavirüsten korunuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyü, 'Kuş Cenneti'ne dönüşecek

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken görüntü! Uçaklarla doldu