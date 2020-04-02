Virüse karşı 3 günde 846 milyon TL destek
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasının desteği katlanarak artıyor. İletişim Başkanlığı, 3 günde 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ölümcül virüsle mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyasının desteği katlanarak artıyor. İletişim Başkanlığı, 3 günde 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı. Kampanyaya destek verenlere dün Merkez Bankası’nın da aralarında bulunduğu yeni isimler de eklendi. Dünkü katılımlar şöyle:
MERKEZ BANKASI: Yaptığı 100 milyon liralık bağışla bugüne kadarki en yüksek rakama imza attı.
MAPA İNŞAAT: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal “Bu zor günleri atlatacağız” diyerek 10 milyon TL bağışladı.
QNB FİNANSBANK: Banka, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.
ALBARAKA TÜRK: Kampanyaya 100 bin lirası çalışanların bağışından olmak üzere toplam 5.1 milyon liralık destekte bulunduğunu açıkladı. n Çilek Mobilya: Kampanyaya 5 milyon lira nakdi bağışta bulunduklarını, bunun yanı sıra Çilek Vakfı’nca yardıma muhtaç 2 bin 625 aileye 23 bin 350 gıda kolisi dağıtılacağını bildirdi.
DOĞAN GRUBU: İştiraklerle birlikte 9 milyon lira bağış yaptı.
SANCAK GRUP: Mektebim Koleji’nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL’lik destek sağlandı.
DOĞUŞ ÇAY: Kampanya kapsamında 1 milyon TL bağışta bulundu.
YEŞİM TEKSTİL: CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı.
İMEAK-DTO: Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 1 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.
İSO: 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
ALARKO: 1 milyon lira katkı sağladı.
YAŞAR HOLDİNG: İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş 1,5 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.
İSTANBUL TİCARET BORSASI (İSTİB): 1 milyon TL bağışladı.
HASTANELERE DEZENFEKTAN ÇARŞAF VE ÇAMAŞIR DESTEĞİ
PENTİ: 14 kamu hastenesinin çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği verdi.
İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İKMİB): Bakanlığa ve Kızılay’a 100 bin litre dezenfektanın teslimatı gerçekleştirildi.
KARACA GRUP: Karaca Grup, Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım üniteleri için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırdı.
BAĞIŞ YAPANLAR
Merkez Bankası 100 milyon TL
Ziraat: 62.3 milyon TL
Halkbank: 56 milyon TL
Vakıfbank: 50 milyon TL
Türk Telekom: 40 milyon TL
Kuveyt Türk: 20 milyon TL
TMSF: 20 milyon TL
TİSK: 20 milyon TL
TİM: 15 milyon TL
TOBB: 10 milyon TL
DEİK: 10 milyon TL
Akbank: 10 milyon TL
İş Bankası 10 milyon TL
QNB Finansbank: 10 milyon TL
MAPA İnşaat: 10 milyon TL
Doğan Grubu: 9 milyon TL
Rönesans Holding: 8 milyon TL
Albaraka: 5.1 milyon TL
İTO: 5 milyon TL
Tosyalı Holding: 5 milyon TL
Borsa İstanbul: 5 milyon TL
Çilek Mobilya: 5 milyon TL
Fıratpen: 2 milyon TL
Sancak Grup: 2 milyon TL
Sabancı Holding: 1.7 milyon TL
Yaşar Holding: 1.5 milyon TL
Shell-Turcas: 5 milyon TL yakıt
BP: 1 milyon TL yakıt
KGF: 1 milyon TL
BTSO: 1 milyon TL
BMC: 1 milyon TL
Doğuş Çay: 1 milyon TL
Yeşim Tekstil: 1 milyon TL
İMEAK-DTO: 1 milyon TL
İSO: 1 milyon TL
İSTİB: 1 milyon TL
Saat&Saat: 1 milyon TL
Alarko: 1 milyon TL
ASO: 500 bin TL