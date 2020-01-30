'Virüs Türk turizmini etkilemez'

Emin PAZARCI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye’nin 2020 turizm hedeflerini etkilemeyeceğini söyledi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile birlikte, kurumun faaliyetlerini anlatmak için gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, korona virüsü ile ilgili sorular üzerine “Türkiye ve bize yansıyan şekliyle yurtdışındaki vatandaşlarımız arasında virüsten etkilenen yok. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. İzlemedeyiz ve endişelendiren durum yok” dedi. Türkiye’nin turizmde alternatifli bir politika izlediğini belirten Bakan Ersoy, “Sadece Çin’de meydana gelen gelişmeler, Türkiye’nin 2020 turizm hedefini etkilemez” dedi.

'İPTALLER VAR AMA CİDDİ ANLAMDA YOK'

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir yaptığı açıklamada bazı Çinli turistlerin rezervasyon iptallerinin olduğunu söyledi. Aldemir "İptaller ciddi anlamda olmasa da var” dedi.

RUSLAR, ÇİN YERİNE TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Rus turistlerin, koronavirüs salgını nedeniyle tatil planlarında Çin yerine Türkiye ve İtalya gibi ülkeleri tercih etmeye başladığı bildirildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin, Rus vatandaşlarının Çin yerine en çok tercih ettiği tatil noktalarından olduğu açıklandı.