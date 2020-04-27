Virüs sonrası konutta tüketim yüzde 10 arttı! Evde kalırken de faturayı düşürmek mümkün

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde birçok alışkanlıklarımız da değişti. Bu alışkanlıklarımız elektrik tüketimine de yansıdı. Sanayi ve ticarette tüketim yüzde 25 düşerken evlerde tüketim yüzde 10 arttı. Böylece 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 180 liraya kadar çıktı. Peki evde kaldığımız bu süreçte faturayı düşürmek mümkün mü? Son güncel rakamları paylaşan Koloğlu Holding bünyesindeki Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, bir ailenin ortalama 200-250 kWh elektrik tükettiğini belirterek ancak aileler arasında cihazın kullanım süresine göre tüketim farkı oluştuğunu anlattı. Karayurt tasarruf için üç konunun önemli olduğunu söyledi. Bunların elektrikli eşya alırken, kullanırken ve bakım onarım sürecinde dikkat edilmesi gerekenler olarak sıraladı.

İHTİYACA GÖRE ALIN



Faturayı düşürmenin elektrikli eşya alırken başladığını anlatan Karayurt ihtiyacın iyi tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Karayurt “İki kişilik eve büyük buzdolabı doğru olmaz. Klima için de mutlaka keşif yaptırın. Eve eski tip akkor flamanlı ampullerden almayın” dedi. Evde cihaz kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri de tek tek sıralayan Karayurt “10 yılı dolduran elektrikli eşyayı ya değiştirelim ya da performansını kontrol ettirelim” dedi.

SERBEST TÜKETİCİ OLUN



Elektrik faturasını düşürmenin önemli bir yolu da ‘serbest tüketici’ olmaktan geçiyor. KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt bu konuda da tüketicilere “Daha ucuza almayı ihmal etmeyin” diye sesleniyor. Kaya bunun için de kendi geliştirdikleri uygulamayı şöyle anlatıyor: “faturaniyolla.com sitesine girin. ‘Faturanı Yükle’ ikonuna tıklayın. Faturanızın fotoğrafını çekip, cep numaranızı girerek ‘gönder’ tuşuna basın. En sağlıklı şekilde inceleme ve değerlendirmeler yapılarek size dönüş yapılıyor” dedi.

ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN BUNLARA DİKKAT!



• Gün ışığından istifade edin, merdiven boşluklarına pencere koyun.

• Duvarları açık renklerle boyayın.

• Buzdolabı, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.

• Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun.

• Buzdolabına sıcak yiyecek koymayın.

• Buzdolabının kapısını sık sık açıp kapamayın.

• TV, bilgisayar gibi elektronik aletleri düğmesinden kapatın.

• Odadan çıkarken elektriği eliniz otomatikman kapatsın.

• Lavabo, tuvalet ve kapı önü ışığı gibi yerlere otomatik kapatan sensörler taktırın.

• Çamaşır ve bulaşık makinenizi kapasitesinde kullanın.

• Az miktarda çamaşırı yıkayacaksanız düşük performansta çalıştırın.

• Saçınızı havlu ile iyice kuruladıktan sonra makine kullanın.

• Çamaşır kurutma makinesini gerekmedikçe kullanmayın.

• Elektrikli ev eşyalarınızın periyodik bakımlarını mutlaka yaptırın.