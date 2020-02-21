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  3. Virüs sonrası altına para yatıran yüzde 15 kazandı

Virüs sonrası altına para yatıran yüzde 15 kazandı

Virüs sonrası altına para yatıran yüzde 15 kazandı

Koronavirüsün tetiklediği küresel riskler ‘güvenli liman’ altın fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oluyor.

Önceki gün 1600 doları aşan spot altının ons fiyatı, akşam saatlerinde 1613 dolar ile son 7 yılın zirvesini gördü. Altının gram fiyatı da 316 lirayı aştı. Çeyrek altın ise 516 lirayı aşarak rekor tazeledi. Böylece ilk koronavirüs vakasının yaşandığı aralık ayı ortasından bu yana altın fiyatları yüzde 15 kazandırdı. Virüsten dolayı ölenlerin sayısındaki yükselişin devam etmesinin risk algısı üzerinden altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, Çin Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesinin ise piyasaları şimdilik rahatlattığını söyledi.

BORSA % 2.98 DÜŞTÜ

Citigroup altının onsunun gelecek 12-24 ayda 2 bin doları görebileceğini duyurdu. Bu arada İdlib’deki gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul günü yüzde 2.98 kayıpla kapattı.


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