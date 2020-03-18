Virüs modası

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, birçok ülkede internetten COVID-19 yazılı tişört, kupa ve çeşitli eşantiyon ürünleri de satışa sunulmaya başlandı. İnternette COVID-19 ya da Wuhan yazılı tişörtler 10-26 dolar aralığında satılıyor. Amazon, Alibaba gibi uluslararası e-ticaret mecralarında onlarca çeşidi bulanan tişörtlerin üzerinde İngilizce olarak, şunlar yazılıyor:

OLMAYAN AŞI SATILDI



‘Korona’dan kurtuldum”, “Korona virüs- Çin’de üretildi”, “Sakin ol ve ellerini yıka”, “Ülkemden defol Korona” İnternette talep gören bir diğer korona ürünü de, “Covid 19 günlerinde panik olmadan hayatta kalma rehberi”. Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre, Rusya’da internet üzerinden bazı kişiler de paketi 1000 rubleye “koronavirüs aşısı” sattıklarını iddia ederek halkı aldatmaya çalışıyor.