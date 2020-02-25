Virüs küresel piyasalara bulaştı

Çin’deki koronavirüs salgınının İran ve İtalya gibi ülkelere de sıçraması küresel piyasaları sarstı. Dolar 6.15 lirayı görürken geçen haftayı sert yükselişlerle geçiren altının gramı Kapalıçarşı’da 334 lira ile rekor tazeledi. Çeyrek altın 545 lirayı görürken altının onsu da 1689 dolara çıkarak 7 yılın zirvesine ulaştı. Virüs salgınının ilk görüldüğü aralık ayı ortasından bu yana dolar yüzde 5, altın ise yüzde 20 değer kazandı. Koronavirüsün borsalar üzerindeki etkisi de büyük oldu. Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

PETROL DE DÜŞÜYOR

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 3.67 değer kaybetti. Diğer Avrupa borsalarında da yüzde 3’lere varan düşüşler yaşanırken Borsa İstanbul ise günü yüzde 2.5 kayıpla kapattı. Asya borsalarında da yüzde 3’ün üzerinde kayıplar yaşandı. Virüs petrolü de aşağı çekti. Brent petrolün varili yüzde 4 düştü.

MERKEZ BANKALARI TEYAKKUZDA



Çin’de ortaya çıkan koronavirüs para politikalarına da yansımaya başladı. FED, ECB ve BoJ gibi önde gelen merkez bankalarının yanı sıra Türkiye, Endonezya, Rusya ve Tayland gibi ülkeler de salgını yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde tüm araçlarla adım atmaya hazır oldukları mesajını verdi. FED’in, koronavirüs salgınından sonra 0.25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

IMF: VİRÜS İÇİN İŞBİRLİĞİ ŞART



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması durumunda bile Çin ve dünya ekonomisinin etkileneceğini belirtti. IMF Başkanı Georgieva, “Kovid-19’un insani ve ekonomik etkilerini kontrol altına almak için, özellikle salgın daha kalıcı ve yaygın hale gelirse birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.