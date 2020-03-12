Virüs fırsatçıları yakayı ele verdi

OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüsü fırsat bilerek e-ticaret platformları üzerinden satış yapan bazı toptancı ve aracılar fahiş zam yapınca yakayı ele verdi. Virüsü fırsata çeviren yüzlerce toptancı hakkında hem bakanlık hem de e-ticaret siteleri inceleme başlattı. Bakanlıkla işbirliği yapan PttAVM yönetimi 44 firma hakkında inceleme başlatırken, dün bir satıcının 14 liraya makarna sattığı Trendyol yönetimi haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptığını duyurdu. Benzer adımlar n11.com, GittiGidiyor ve diğer e-ticaret sitelerinden de geldi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Hiçbir fahiş artışa izin vermeyeceğiz” dedi. Çevikoğlu, fahiş zamlar yapan 44 satıcının incelemeye alındığını belirtirken “Bu satıcıların fahiş zamlar yaptıkları ortaya çıkarsa, platformumuzdan da çıkarılacaklar” diye konuştu. Trendyol yetkilileri ise fahiş fiyatlı 539 ürünle ilgili algoritma ve tüketici desteğiyle gerekli işlemlerin yapıldığı kaydettiler. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ise “Fırsatçılara anında müdahale ediyoruz” dedi.

BOŞ DURMADILAR

E-ticaret sitelerinin aldıkları önlemlere rağmen bazı firmalar hâlâ fahiş fiyat uygulamaya devam ediyor. Bazı internet sitelerinde satıcısı farklı olan aynı ürünler arasındaki fiyat farkı bazen 5 katını buluyor. Örneğin bir satıcı tanesi 347 liraya gelen 5’lik virüs maskesi paketini 1.379 liraya satarken aynı ürünün tanesini başka bir satıcı 71 liraya satışa koydu. 350 gramlık hazır bebek sütü bir sitedeki satıcı 99,68 liraya bir başkası ise 56.91 liraya sattı.

LİTRELİK KOLONYA FİYATLARI



Korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlar kolonyacılara akın etti. Kolonya satışları artarken talebe yetişemeyen kolonya satıcıları vatandaşa kota uygulamaya başladı. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer virüs salgını nedeniyle artan kolonya talebini değerlendirirken, “Kolonyaya talep 5 kat, internetten satışlara da 7 kat arttı. Depolarımızda mal var. Panik yapılmasın” dedi. Bu arada internetten bir tedarikçinin 5 litrelik kolonyayı 448 liraya sattığı dikkati çekti. Litresi 89 liraya gelen bu kolonya internet sitelerindeki normal fiyatı 34 lira.

Virüsten korunmak isteyenler soluğu kolonyacıda aldı.

‘MAKARNADA FAHİŞ FİYATI İFŞA EDECEĞİZ’



Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, makarna, bulgur, un gibi ürünlerin üretiminde sıkıntı olmadığını, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, “Piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Eğer makarna üretici firmalardan fahiş fiyat artışı yapan olursa, bunları ifşa edeceğiz” şeklinde konuştu.