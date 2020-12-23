Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl binlerce önlisans ve lisans öğrencisine aylık burs yardımı yapıyor. Yükseköğretim burs başvuruları bu yıl 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tüm öğrenciler VGM bursu ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm merak edilenler...



VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı Konu hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden şu şekilde bir açıklama geldi:

"Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır." şeklinde açıklandı.

VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

VGM BURSLARI NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.