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  3. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları sorgula

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları sorgula

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları sorgula

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için heyecan giderek artıyor. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurum başvuruları iki farklı şekilde kabul ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim’de sona erdi. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim’de sona erdi. 15 Eylül’de başlayan yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim’e kadar devam edecek. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor.

BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alındı. 15 Eylül’de başlayan yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim tarihinde sona erecek.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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